Elden Ring è difficile? Un giocatore sconfigge ogni boss con un solo colpo!

Un giocatore di Elden Ring è riuscito a sconfiggere ogni boss del gioco con un solo colpo.

Lo streamer di Twitch BushyGames ha pubblicato un video su YouTube in cui spiega la sua build e la sua metodologia e, ovviamente, le battaglie con i boss.

Per la sfida ha dato libero sfogo a strategie, abilità e armi, ma il giocatore si era prefissato un solo attacco per nemico o per boss.

Il Giant-Crusher è stata l'arma preferita di questo giocatore e ha trascorso ore a setacciare il mondo di gioco alla ricerca di materiale di potenziamento per massimizzare le sue statistiche.

Qui sotto, potete vedere un video che testimonia l'impresa del giocatore:

Fonte: Eurogamer.net.