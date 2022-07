Elden Ring è ancora il gioco più venduto del 2022

Elden Ring è il gioco più venduto del 2022.

La società di ricerca NPD Group - che inizialmente aveva affermato che Elden Ring era uno dei 10 giochi più venduti della storia prima di ritrattare l'affermazione a causa di "dati incompleti" - riporta in una dichiarazione aggiornata che l'action RPG di From Software si è "piazzato al primo posto nelle vendite in dollari in quattro dei suoi primi cinque mesi sul mercato", è il gioco più venduto di giugno 2022 e rimane "il gioco più venduto del 2022 fino ad oggi".

Con molti giochi importanti che devono ancora arrivare nel 2022 - come l'attesissimo God of War Ragnarok - è impossibile sapere se From manterrà questo impressionante "ruolino di marcia" fino alla fine dell'anno, ma non è un'impresa da poco essere ancora il gioco più venduto di giugno cinque mesi dopo l'uscita.

Recentemente, il publisher di Elden Ring, Bandai Namco, ha confermato di essere stato preso di mira da hacker e ha ammesso che c'è stato un accesso a informazioni riservate. In una dichiarazione rilasciata a Eurogamer.net, il publisher ha ammesso che è "possibile" che tra queste informazioni vi siano anche quelle dei clienti.

Bandai Namco sta ora "identificando lo stato della fuga di notizie, la portata del danno e sta indagando sulle cause". La società ha detto che l'attacco è avvenuto il 3 luglio, ben una settimana prima che iniziassero a circolare notizie secondo cui un gruppo di hacker si stava preparando a pubblicare i dati raccolti dai server di Bandai Namco.

Fonte: Eurogamer.net.