Elden Ring è solo l'inizio: Miyazaki è pronto a un nuovo fantasy decisamente più 'astratto'

Grazie all'intervista rilasciata a 4Gamer da Hidetaka Miyazaki, oggi è un po' il giorno di From Software, visto che sono stati rivelati nuovi progetti tra cui ovviamente ci sarà il nuovo Armored Core. Ma l'autore ha rivelato ulteriori informazioni e anche qualcosa sul prossimo progetto che, a quanto pare, sarà ben pià "astratto" rispetto ai lavori usciti finora.

La parola "astratto" è riferita soprattutto alla construzione del mondo fantasy (o dark-fantasy se preferite), forse fin troppo legata a un certo tipo di stilema, influenzato senza dubbio dal Signore degli Anelli di Tolkien. Elden Ring ne ha diversi riferimenti architettonici (Elphael ad esempio) ma un po' tutti i lavori From Software si rifanno a un certo tipo di racconto visivo.

Ovviamente per "astratto" si può intendere anche la narrazione, ma qui sembra ci si soffermi più sull'impatto stilistico e la volontà di Miyazaki è quella di andare oltre Elden Ring e provare a creare un immaginario totalmente nuovo. Volendo, l'ultimo suo lavoro ha già delle grandi libertà da questo punto di vista ma visto il successo e le nuove risorse a disposizione, perché non fare qualcosa in più!?

Aspettiamoci dunque novità, anche sui prossimi DLC di Elden Ring che potrebbero già avvalersi di questa nuova "astrazione".

