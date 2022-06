Elden Ring stravolge l'esperienza con una mod che randomizza i nemici

I giocatori di Elden Ring sanno che l'Interregno è pieno zeppo di misteri, sorprese e creature, ognuna più formidabile dell'altra. Per arrivare alla fine del gioco, sarà necessario dedicare ore e ore di fatica ed esplorazione.

Ma è vero che giocare all'ultimo gioco FromSoftware è un vero piacere, e anche dopo aver finito Elden Ring, è possibile ricominciare da zero. Poiché il gioco offre diversi finali e la possibilità di avere classi diverse, l'esperienza può essere molto diversa da un gioco all'altro.

Tuttavia i nemici e gli oggetti che troveremo lungo il mondo saranno sempre quelli e ciò potrebbe portare ad un po' di ripetitività. Perché non cambiare e rendere random lo spawn di nemici e oggetti grazie ad una mod? Tutto questo è possibile grazie a una mod creata da Matt 'thefifthmatt' Gruen. Perfettamente funzionante, la mod consente di iniziare una nuova avventura negli inferi con boss e oggetti posizionati casualmente sulla mappa. La trama di Elden Ring rimane la stessa, e anche l'obiettivo finale. Ma i nemici ora sono in posizioni diverse dal solito.

Elden Ring Enemy Randomizer is feature-complete for its first release, though it has many more fixes and features to go. You can customize it to create many different kinds of fun runs. Or you could choose to do... this. (late game boss spoilers)

