Elden Ring: lo Spirito Ancestrale uccide poveri animali per guarire

In Elden Ring sono presenti numerose boss fight e questo lo sappiamo un po' tutti. Sono tanti però i dettagli che sfuggono durante i concitati momenti in cui si pensa più che altro a non morire ed è un peccato.

Chi conosce i souls conoscerà molto probabilmente Zullie The Witch, un dataminer capace di scovare i più reconditi dettagli creati da From Software e che anche questa volta ha fatto centro, rivelando qualcosa che effettivamente getta nuova luce sul boss in questione.

Il protagonista di oggi è lo Spirito Ancestrale, un boss opzionale e accessibile attivando i vari altari nei Campi del Sacro Corno, con un combattimento molto scenografico e sicuramente d'impatto. Una boss fight che mette anche una profonda tristezza, immaginando un tempo di rigoglioso fervore dell'animale ma ora ridotto uno straccio dopo la disgregazione ma in realtà, è si tratta di un cervo carnivoro e volendo, anche cannibale.

A un certo punto infatti, lo Spirito Ancestrale ricarica la sua energia; come? Divorando i vari animali sparsi per l'arena, che noi non potremmo attaccare ma lui si. E dato che in questo ambienti sono presenti anche piccoli cervi, il gioco è fatto.

Fonte: GamesRadar