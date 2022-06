Elden Ring trasformato in un survival grazie a una mod, per avere molto altro di cui preoccuparvi

In Elden Ring, l'intero Interregno vi vuole morti, tranne forse Roderika. La morte fatidica però potrebbe essere l'ultimo dei vostri problemi visto che il modder Scott Mooney ha pensato bene di aggiungerne altri, come fame, sete e malattie varie.

Se avete voglia di avere altre preoccupazioni, potete scaricare da Nexus Mods la Survival Mode, che però modificherà anche altri elementi come il crafting e il potenziamento delle armi. In poche parole, dovrete mangiare e bere per mantenervi in salute ma se beccate una malattia, dovrete andare in appositi luoghi per curarvi.

Dal trailer postato su Twitter, potrete vedere tutte le modifiche effettuate, anche a livello scenico, con una notte resa davvero buia, in cui le torce divengono fondamentali. Questa modifica è forse quella che cozza un po' con il mondo di gioco ma tutto il resto, stranamente, sembra funzionare.

Se siete curiosi dunque, avete la possibilità di provarla, attivando e disattivando i vari elementi presenti nel pacchetto. Buona sopravvivenza.

Fonte 1: PCGamesN

Fonte 2: NexusMods