Elden Ring c'è anche Thanos grazie alla curiosa evocazione di un giocatore

L'ultima volta che i fan hanno visto Thanos è stato all'interno dei film Marvel, ma sembra che ora abbia fatto il suo ingresso (in un certo modo) all'interno di Elden Ring.

L'utente di Reddit YungCoots ha trovato un'evocazione cooperativa che gli ha permesso di portare Thanos nel gioco. Un altro giocatore aveva ricreato perfettamente l'alieno viola con il suo colore della pelle memorabile, le rughe sulla fronte e il mento distinto.

In Elden Ring il personaggio di Thanos non è abbastanza dettagliato da aggiungere le strane protuberanze sul mento di Thanos, ma il giocatore ha aggiunto una cicatrice per comunicare il più possibile l'aspetto. L'immagine dell'evocazione mostra anche alcuni pezzi di armatura d'oro, suggerendo che il giocatore è andato ben oltre nell'acquisire un set di armature che ricorda da vicino l'armatura da battaglia di Thanos. Purtroppo, l'immagine si interrompe sotto al suo collo, quindi è difficile dire se ha una sorta di guanto gigante che assomigli al Guanto dell'Infinito.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete ancora alle prime armi, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GamesRadar