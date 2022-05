Elden Ring non compare nella Top 10 dei giochi più giocati nel primo trimestre 2022 in USA

L'industria dei videogiochi è diventata una delle maggiori fonti di reddito al mondo, superando persino il cinema o la musica. Senza andare oltre, negli ultimi dieci anni sono stati rilasciati autentici successi come Minecraft, GTA V o Skyrim che tuttoggi vengono giocati da milioni di persone.

Se parliamo di quest'anno, è innegabile che Elden Ring sia diventato un punto di riferimento per i giocatori. Sono state vendute oltre 13,4 milioni di copie del gioco di ruolo di FromSoftware, il che la dice lunga su quanto sia apprezzato.

Sicuramente la cosa normale sarebbe pensare che Elden Ring sia tra i titoli più giocati dell'anno, soprattutto se parliamo degli Stati Uniti. Matt Piscatella ha pubblicato la classifica dei titoli più giocati fino ad oggi e...il titolo di FromSoftware non si trova nelle Top 10. Sul podio infatti troviamo Minecraft al primo posto, seguito da Grand Theft Auto V e The Sims 4. Per trovare Elden Ring dobbiamo arrivare infatti fino alla ventesima posizione.

Here are the top 10 most played games of Q1 2022 in the U.S. ranked by year of initial release. (Source: The NPD Group's PlayerPulse)



Half of the top 10 weren't launched this decade. Elden Ring ranked 20th. Ahead of it were games like Rocket League, World of Warcraft and Skyrim. pic.twitter.com/eWXKVMFHZj — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 24, 2022

Piscatella fa notare che metà dei primi 10 giochi sono degli ultimi dieci anni. Infatti come abbiamo detto il primo posto è detenuto da Minecraft, il sandbox di Mojang lanciato nel 2009 nella sua versione originale. Non solo, ma giochi come Skyrim, Rocket League e World of Warcraft superano Elden Ring nella classifica. Ovviamente stiamo parlando solo degli Stati Uniti, pertanto in altre parti del mondo la classifica potrebbe non essere così. Ora non resta che attendere altri dati per vedere se Elden Ring riuscirà a spodestare i giochi più vecchi.