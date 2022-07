Elden Ring: Xbox e la famosa Vlogger Michela Rowsoft confezionano un video degno di un tour operator

Chi ha giocato Elden Ring sa benissimo come in ogni frangente tutto ciò che vediamo a schermo è essenzialmente un wallpaper in movimento. La ricercatezza artistica di From Software ha raggiunto dei picchi davvero eccellenti, vista anche la varietà di ambientazioni presenti.

Per questo motivo Xbox e la famosa Vlogger Michela Rowsoft hanno unito le forze per creare un video che essenzialmente rappresenta un diario di viaggio, alla ricerca dei luoghi più suggestivi da visitare, non necessariamente i più famosi.

Dopo la suggestiva mappa di Sepolcride, ricca di elementi da esplorare, Michela è dovuta passare anche per Caelid, il suggestivo incubo dove si affrontano bestie assetate di sangue. In tutto il gioco è effettivamente così, ma questa terra mette ancor di più l'accento sulla malvagità.

Da non dimenticare poi L'Albero Sacro di Miquella, una delle ambientazioni più incredibili creata da From Software oltre alla capitale Leyndell, un posto che dà decisamente l'idea di essere la casa di déi, re e regine. Sarebbero tantissimi i posti da visitare e chissà non arrivino altri video in merito.