EVO 2022: un giocatore ha usato una scatola di cartone per impedire all'avversario di vedere le sue mosse

C'era un tempo in cui quando si giocava tra amici con il multiplayer in locale, si cercava di nascondere le proprie mosse all'avversario nel caso di picchiaduro e calcistici durante i rigori o persino separare lo schermo con del sano cartone per non far capire dove ci si trovava sulla mappa. Bei tempi.

Anche a un evento importante come l'EVO, i professionisti devono correre ai ripari in qualche modo e questo è quello che è accaduto durante uno scontro attraverso Street Fighter V, dove l'utente Reddit kaworuscott è riuscito a immortalare un partecipante molto giovane ma che evidentemente conosce i vecchi trucchi del mestiere, munito di scatola in grado di coprire mani e pad.

La scatola Amazon ha anche scatenato le ironie degli utenti, immaginando come questo espediente possa essere preso come esempio per le più grandi case del gaming come Razer, progettando scatole apposite, con tanto di led e nomi altisonanti. Questo mercato è molto strano: del resto abbiamo borraccie da gaming, perché non creare una scatola brendizzata?

Fonte: TheGamer