Street Fighter 5 supera Street Fighter 2 e diventa il picchiaduro più venduto di Capcom

Street Fighter V ha avuto un lancio problematico ed è diventato il bersaglio di critiche da parte dei fan dei giochi picchiaduro. La mancanza di contenuti al momento dell'uscita e la rimozione di varie opzioni da Street Fighter IV, hanno deluso parecchio la community.

Ora, dopo il 30 giugno 2022 e dopo un ciclo vitale tumultuoso e varie riedizioni, Capcom è finalmente riuscita a cambiare le cose. Secondo la lista aggiornata dei Platinum Titles, Street Fighter V si trova ora a 6,6 milioni di copie vendute dopo sei anni e mezzo di presenza sul mercato. Questo lo rende l'ottavo gioco più venduto nella classifica generale dell'azienda. I giochi che lo hanno superato sono Monster Hunter World: Iceborne e Resident Evil 7.

Il numero di vendite totali di Street Fighter V, però, è superiore a quello di Street Fighter II per SNES. Questo titolo, in particolare, è stato in grado di accumulare un record di 6,3 milioni di unità, un record di vendite che è stato detenuto per 30 anni.

Bisogna considerare che questo numero di unità vendute conta solo ciò che Capcom mostra per le singole uscite. La serie Street Fighter è nota per avere più iterazioni dello stesso gioco. Per questo motivo, quando si raggruppano le vendite totali, questi 6,6 milioni di unità impallidiscono in confronto agli oltre 15 milioni di copie vendute da Street Fighter II in tutte le sue iterazioni e ai 9 milioni di copie vendute da Street Fighter IV in tutte le sue versioni.

Tuttavia, questo sembra essere un segnale positivo in vista di Street Fighter 6. Sembra che Capcom stia prendendo a cuore le lezioni apprese durante il ciclo vitale di SFV e questa volta non vuole deludere i fan al lancio. Street Fighter 6 uscirà nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Wccftech.