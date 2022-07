F1 22 si aggiorna con la patch 1.05 su PlayStation 5 e PC

Codemaster ha rilasciato oggi la patch 1.05 di F1 22 ed è già disponibile al download per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, mentre sulle piattaforme Microsoft arriverà al traguardo nel corso della prossima settimana.

L’update purtroppo non aggiunge nuovi contenuti, ma migliora ulteriormente il gameplay e risolve molte problematiche che potevano rovinare l’esperienza di guida dei giocatori.

Ad esempio, è stato ridotto il tasso di usura del motore a combustione interna in modo da risolutare meno compromettente quando si va su di giri o si scalano le marce in maniera aggressiva. E’ stata risolta finalmente la collisione sbagliata della curva 1 di Jeddah ed i personaggi sul podio vengono mostrati in maniera corretta. Risolte anche alcune problematiche del multiplayer online, dove è stato rimosso il blocco che si verificava accedendo ad una lobby multigiocatore e che inficiava anche la modifica delle opzioni relative alla griglia di partenza.

Su PC inoltre sono state risolte alcune pecche della modalità VR, come un miglioramento della schermata Companion a schermo intero e la correzione del movimento involontario della testa durante la frenata o l’accelerazione.