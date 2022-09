F1 22 si aggiorna con il circuito di Shanghai e soprattutto con la speciale livrea Ferrari che vedremo a Monza

La Formula 1 ci sta regalando poche soddisfazioni, soprattutto dopo i cambi regolamentari che hanno colpito il fondo delle vetture e che sembrano aver svantaggiato Ferrari e spinto molto più avanti Red Bull e Mercedes. Sarà evidentemente un caso ma c'è da dire che il team ha fatto di tutto per complicarsi la vita da sola.

Domenica ci sarà l'importante appuntamento a Monza, da sempre un palcoscenico unico per la Formula 1 e dove le Ferrari correranno con delle livree speciali, proprio per omaggiare lo storico circuito. Queste stesse livree fanno parte del nuovo aggiornamento di F1 22 che introduce, non solo questa novità ma anche lo Shanghai International Circuit che segue così, quello di Portimao.

"Siamo entusiasti di accompagnare la Ferrari in questo momento speciale e di portare questa nuova immagine iconica che hanno sviluppato in F1 22", ha dichiarato Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. "Il nostro studio è orgoglioso di creare esperienze di gara autentiche e questi tocchi rafforzano la vicinanza del gioco al mondo della Formula 1".

Con il nuovo aggiornamento dunque, potrete provare a vincere una gara che nella realtà sarà molto complicata.