F1 22: 'nessun piano per il PSVR2 al momento' ma non è da escludere in futuro

Una delle novità principalmente apprezzate del nuovo F1 22 targato Electronic Arts è il pieno supporto alla realtà virtuale, una feature che in un gioco di guida fa una grande differenza. Tuttavia, molti fan sono rimasti abbastanza delusi dal mancato supporto al PSVR, spiegato con ragioni puramente tecniche.

Ma il nuovo PSVR2 sta per arrivare per cui la speranza di vedere F1 22 supportare il nuovo hardware non sono vane. Almeno in teoria. Sì perché come spiegato dallo stesso senior producer David Williams, "Codemasters non ha piani per lo sviluppo su PSVR2 al momento".

Tuttavia, non Williams non esclude che in futuro si valuteranno tutte le opportunità, per cui molto potrebbe dipendere da quando uscirà il nuovo dispositivo. Sembrerebbe che F1 23 potrebbe aprire i suoi orizzonti anche a PSVR2 dunque mentre per l'attuale, è azzardato valutare in questo momento.

Nel frattempo vi ricordiamo che F1 22 si è aggiornato alla versione 1.7, aggiungendo gratuitamente il circuito di Portimao.

Fonte: Gamingbolt