F1 22 aggiorna la Formula 2 ma soprattutto arriva Mika Hakkinen!

Mentre la Formula 1 è arrivata alla conclusione per l'assegnazione del campionato piloti, con il secondo titolo iridato vinto da Verstappen, F1 22 continua ad aggiornarsi, presentando contenuti in grado di prolungarne la vita anche quando questa discussa stagione terminerà.

Il nuovo update è importante per la Formula 2, aggiornata a questa stagione, con 14 gare e gare sprint, oltre ai nuovi piloti come Logan Sargeant, Jack Doohan e il neo campione Felipe Drugovich. Questo a partire da domani 11 ottobre, con anche la possibilità di scaricare gratuitamente la livrea McLaren preparata per le tappe asiatiche.

Il 17 ottobre invece, arriva Mika Hakkinen, una nuova icona di livello visto che parliamo di uno dei migliori piloti dell'epoca e acerrimo rivale di Michael Schumacher, vincendo due titoli mondiali nel 1998 e 1999. Inoltre:

"Con la stagione di F1 che si dirige verso ovest, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente contenuti ispirati agli Stati Uniti tramite la posta di gioco. Dal 17 ottobre, saranno disponibili una livrea, un casco, una tuta e dei guanti a stelle e strisce ispirati agli Stati Uniti e la celebrazione del podio The Griddy. La moda del ballo, che ha portato le celebrazioni sportive statunitensi a un livello completamente nuovo, arriva finalmente in F1 22 per tutti i piloti creati dai giocatori. Ulteriori elementi di personalizzazione sono disponibili per essere sbloccati nel corso dei 30 livelli gratuiti e VIP di Podium Pass Series 3, il cui lancio è previsto per il 12 ottobre."

"Abbiamo racchiuso tantissimo nell'ultimo aggiornamento, con qualcosa per tutti i giocatori", ha dichiarato Paul Jeal, Senior Director F1 Franchise di Codemasters. "Che si tratti di vivaci oggetti per il Podium Pass, di folli balli celebrativi, di una nuova icona da corsa o della stagione completa 2022 della F2, i giocatori hanno a disposizione molti nuovi contenuti che offrono loro la scusa perfetta per tornare in pista"

Attendendo l'aggiornamento per interpretare liberamente i regolamenti, non ci resta che continuare a tifare Ferrari anche in-game.