F1 22 aggiorna McLaren, Red Bull, Mercedes e Aston Martin alle nuove configurazioni aerodinamiche e anche di più

F1 22 continua ad aggiornarsi, portando un update decisamente importante visto che aggiorna quattro vetture alle nuove configurazioni aerodinamiche: Red Bull, McLaren, Aston Martin e Mercedes. Queste auto dunque sono totalmente aggiornate, soprattutto la discussa Aston accusata di copiare la configurazione utilizzata dal neo team campione del mondo.

Vengono aggiornate anche le livree, di cui alcune totalmente nuove e a tema halloween, ma vengono aggiornati anche i valori dei piloti a quelli relativamente attuali, proprio prima del Gran Premio del Messico di questo weekend.

