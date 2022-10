F1 22 sarà giocabile gratuitamente per tutto il weekend

In occasione del GP Aramco degli Stati Uniti, Electronic Arts ha pensato di rendere gratuito F1 22 per questo weekend, permettendo a tutti i giocatori di Steam, EA Play, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, di poterlo toccare con mano e decidere così se vale la pena acquistarlo.

"Dal 20 al 24 ottobre (23 su Xbox), i giocatori di tutto il mondo avranno l'opportunità di giocare gratuitamente a F1 22 durante il weekend di gara negli Stati Uniti. Il gioco sarà disponibile come prova gratuita su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). I nuovi giocatori potranno verificare le promozioni speciali offerte dai rivenditori delle piattaforme e tutti i progressi di gioco saranno salvati durante la prova."

"Per supportare i giocatori nuovi ed esistenti in vista del weekend di gara, lo studio ha collaborato con Daniel Ricciardo per creare una guida con i suoi migliori consigli, trucchi e segreti su come affrontare il circuito di Austin nel modo più veloce possibile. Raccontato attraverso la sua esperienza personale e la sua personalità carismatica, Ricciardo scava nelle conoscenze tecniche, come i punti di frenata, le curve difficili, i sorpassi e le zone DRS, e spiega cosa serve per conquistare la pista."

"Con il Circuit of the Americas alle porte, volevamo fare qualcosa di speciale e permettere a quanti più giocatori possibile di sperimentare la nuova era della Formula 1", ha dichiarato Paul Jeal, Senior Director F1® Franchise di Codemasters. "Durante questo weekend di prova gratuita, chiunque può provare il brivido della Formula 1 per un periodo di tempo limitato e non avremmo potuto chiedere un allenatore migliore di Daniel Ricciardo per mostrarci il circuito".