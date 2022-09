F1 22 si aggiorna con la nuova livrea McLaren e le nuove valutazioni dei piloti con Verstappen vicino al perfect score

Il mondiale di Formula 1 è praticamente finito, nonostante manchino ancora un bel po' di gare. Il vantaggio di Verstappen e Red Bull su Leclerc e Ferrari è quasi incolmabile e questo lo si nota anche con il nuovo aggiornamento di F1 22, con le valutazioni dei piloti che sono ritoccate per l'occasione.

Con i GP di Singapore e Giappone alle porte, è arrivato il secondo aggiornamento delle valutazioni dei piloti in collaborazione con gli esperti di Formula 1 David Croft, Alex Jacques e Anthony Davidson per riflettere meglio le prestazioni individuali fino al GP di Monza. Grazie al dominio di Max Verstappen, la sua valutazione complessiva sale a 96 ma anche Zhou Guanyu migliora, di ben otto punti superiore rispetto all'uscita di F1 22 a luglio.

Ma F1 22 aggiorna anche la McLaren di Norris e Ricciardo, con la nuova livrea Future Mode, una livrea speciale che vedremo nei prossimi due Gran Premi. La Future Mode si ispira ai paesaggi futuristici e innovativi di Singapore e del Giappone. Lo stile grafico 3D presenta una tavolozza luminosa e variegata di colori al neon.

"Siamo entusiasti di collaborare con McLaren Racing e di offrire un'altra livrea speciale a tempo limitato", ha dichiarato Paul Jeal, Snr Director F1 Franchise di Codemasters. "Sappiamo quanto i nostri giocatori amino le livree uniche e la Future Mode non farà eccezione".

La livrea speciale Future Mode, gratuita per tutti i giocatori a partire dall'11 ottobre come parte del pacchetto scaricabile all'interno del Podium Pass Series 3, sostituirà la livrea McLaren Racing standard nel gioco per un mese.