F1 22 aggiunge gratis lo Shanghai International Circuit e la livrea speciale Ferrari di Monza

Come annunciato, ecco l'aggiornamento gratuito per F1 22 che aggiunge un nuovo circuito e la livrea speciale utilizzata da Ferrari al GP di Monza che, come sappiamo, non ha portato particolarmente bene. Questa livrea comporta anche cambi cromatici anche all'intera crew del team, con piloti e uomini ai box vestiti di giallo invece che di rosso.

L'altra aggiunta è il Circuito Internazionale di Shanghai, non partilormente apprezzato dai piloti (in particolare da Jarno Trulli) e che non è in calendario ufficiale dal 2019. Questo non impedisce a Codemasters ovviamente di inserirlo comunque, portando un contenuto in più che di certo, non fa mai male.

Il circuito è contraddistinto da lunghissimo rettilineo, curve veloci in rapida successione e una specie di "cavatappi" che concatena curva 1 e curva 2, in cui è difficile trovare il giusto ingresso. Il circuito cinese sarà a disposizione in tutte le modalità di gioco.

Per saperne di più sulle novità introdotte da F1 22 potete consultare l'ottima recensione di Virginia Paravani, qui, sulle pagine di Eurogamer.