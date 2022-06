FIFA 23 l'annuncio il prossimo mese? Primi rumor sul gioco

Un nuovo report avrebbe svelato quando arriverà l'annuncio ufficiale per FIFA 23. Ormai, EA ha già confermato che FIFA 23 sarà l'ultimo gioco che rilascerà con il nome FIFA. E mentre il nome FIFA continuerà sotto una nuova società, ora abbiamo un'idea di quando dovremmo aspettarci di vedere l'ultimo gioco della serie dagli sviluppatori di Electronic Arts.

Secondo il nuovo report condiviso da Exputer, è stato affermato che l'annuncio ufficiale di FIFA 23 sarà fatto formalmente il prossimo mese. In particolare, è probabile che EA riveli il gioco nella sua interezza nella seconda metà di luglio. Non è stata ancora fornita una data più specifica, ma con FIFA 23 che uscirà in autunno, è logico che questa stima sia corretta.

Oltre a fornire una data approssimativa per l'annuncio ufficiale di FIFA 23, questo report fa luce anche su alcuni dei primi dettagli relativi a FIFA 23. Secondo quanto riferito, il gioco di quest'anno sarà caratterizzato dal crossplay, qualcosa che è stato riportato anche qualche tempo fa. Oltre a questo, Exputer afferma anche che il gioco non sarà free-to-play, nonostante alcune voci su Internet abbiano recentemente suggerito il contrario.

Come abbiamo già detto, la cosa più interessante di FIFA 23 finora è che sarà l'ultimo gioco EA con questo nome. A partire dal prossimo anno, EA continuerà a sviluppare e pubblicare giochi di calcio, ma lo farà con il nome "EA Sports FC".

Fonte: Exputer