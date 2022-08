FIFA 23 venduto a 0,06 centesimi è il clamoroso errore di EA ed Epic Games

Un autogol incredibile per EA. Dopo che i pre-ordini sono andati online, diversi giocatori sono stati in grado di ordinare una copia di FIFA 23 pagando semplicemente 6 centesimi di dollari. L'errore è stato fatto in India dove Epic Games ha venduto la versione Ultimate Edition ad un prezzo davvero ridicolo.

FIFA 23 dovrebbe avere un prezzo di 3.499 INR in India, ovvero poco più di $ 44, il che significa che gli acquirenti hanno ottenuto uno sconto impressionante del 99,86% sul gioco. Ma come abbiamo detto, stiamo parlando della Ultimate Edition che costa 4.799 INR, o $ 60,43. Lo "sconto" se così si può chiamare, è arrivato quindi al 99,9%. Un grande affare per i fan indiani che ne hanno subito approfittato.

Ora però arriva il messaggio di EA: "Qualche settimana fa, abbiamo segnato un autogol piuttosto spettacolare quando abbiamo inavvertitamente offerto il preorder di FIFA 23 sull'Epic Games Store a un prezzo errato", ha scritto EA nella lettera. "È stato un nostro errore e volevamo farvi sapere che onoreremo tutti i preorder effettuati a quel prezzo".

Niente paura quindi per i giocatori che hanno preordinato il gioco a 6 centesimi di dollari: riceveranno comunque la loro copia. Del resto EA sa bene che grazie alle loot box di FIFA 23 FUT sarà in grado di recuperare la perdita in breve tempo.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre su PC e console.

Fonte: PC Gamer