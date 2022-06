Final Fantasy XVI riceve un nuovo trailer gameplay ed una finestra di lancio

Square Enix ha mostrato un nuovo trailer e ha fornito una finestra di lancio per il suo prossimo gioco di Final Fantasy, Final Fantasy XVI, proprio durante lo State of Play di Sony. Il nuovo capitolo uscirà nell'estate 2023 ed il trailer rivela i primi dettagli sulla storia del mondo di Valisthea e degli scontri che daranno forma al suo mondo.

Final Fantasy XVI è attualmente sviluppato da Creative Business Unit III, con Naoki Yoshida in qualità di producer del gioco. Il titolo è attualmente previsto per essere rilasciato su PlayStation 5 e PC. Il nuovo trailer ci mostra scontri di proporzioni epiche, inclusi combattimenti tra evocazioni magiche come Shiva, Titan e Ifrit.

Final Fantasy XVI segue il viaggio di un guerriero di nome Clive Rosfield, che sembra essere destinato a seguire un percorso tragico che si concluderà con uno scontro tra lui e suo fratello minore, Joshua Rosfield. Senza indugi vi lasciamo al trailer.

Come detto, la finestra di lancio di Final Fantasy XVI è prevista per l'estate 2023.