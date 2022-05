Final Fantasy, i piani di Square Enix per celebrare il 35° anniversario porteranno tante novità

Square Enix pubblicherà diversi nuovi giochi nel prossimo anno, ma la società sembra concentrarsi in particolare su Final Fantasy 16. David Gibson, un analista con sede in Giappone, ha pubblicato un post su Twitter per descrivere alcune delle nuove informazioni provenienti dal colosso giapponese.

Durante una conference call, Square Enix avrebbe parlato dei suoi piani per il 35° anniversario di Final Fantasy che saranno rivelati questo mese o a giugno. In precedenza aveva creato un sito Web speciale per l'anniversario e ha affermato che i fan possono aspettarsi "molti nuovi ed entusiasmanti modi per godersi i mondi di Final Fantasy".

Final Fantasy 16 è l'ultimo della popolarissima serie JRPG di Square Enix ed è diretto da Hiroshi Takai e prodotto da Naoki Yoshida. Il titolo è stato rivelato per la prima volta a settembre 2020 durante uno streaming di PlayStation e uscirà su PC e PS5.

