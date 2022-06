FromSoftware, nuovi dettagli sul dopo Elden Ring: il prossimo gioco 'nelle fasi finali dello sviluppo'

In una nuova intervista con il sito giapponese 4Gamer, a Hidetaka Miyazaki è stato chiesto di un precedente commento che aveva fatto in un'intervista del 2018 sull'avere più giochi in fase di sviluppo. Alla domanda se uno di quei giochi fosse ancora in corso, Miyazaki ha confermato: “Sì, lo è. Siamo nelle fasi finali dello sviluppo".

Nella precedente intervista del 2018, Miyazaki aveva affermato che dal 2016 lo studio stava lavorando a "tre giochi e mezzo", il mezzo gioco era il titolo PS4 VR Déraciné, mentre un altro era Sekiro. Gli anni sono passati ed ora è uscito anche Elden Ring. Resta quindi questo terzo gioco misterioso che non è ancora stato annunciato.

Si ritiene che il gioco in questione possa essere Armored Core 6, menzionato in un sondaggio tra i consumatori all'inizio di quest'anno. E' l'utente di Resetera Red Liquorice il quale ha affermato a gennaio di aver ricevuto un sondaggio dallo studio Elden Ring e Dark Souls, che apparentemente ha rivelato i primi dettagli sul prossimo gioco di mech non ancora annunciato.

Miyazaki afferma tuttavia che Elden Ring non verrà lasciato solo poiché FromSoftware continuerà a pubblicare contenuti per il gioco.

Fonte: Gematsu