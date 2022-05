Genshin Impact, annunciata la data di uscita della versione 2.7, ecco tutti i dettagli

Dopo un improvviso rinvio, l'aggiornamento della versione 2.7 di Genshin Impact ha una nuova data di uscita. Intitolato "Hidden Dreams in the Depths", sarà disponibile dal 31 maggio per PS4, PS5, PC, iOS e Android. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer.

L'aggiornamento vede i giocatori esplorare ancora The Chasm e introduce due nuovi personaggi: Yelan e Kuki Shinobu. Sarà inoltre disponibile un nuovo evento "Perilous Trail", che aggiungerà una nuova Archon Quest al mix. Mentre il protagonista viaggia con Yelan, Yanfei, Kuki e Arataki Itto, Xiao parte per la sua ricerca che approfondisce maggiormente la storia degli Yaksha.

Insieme a una nuova sfida di combattimento "Realms of Guile and War", che conferisce un nuovo arco a quattro stelle Fading Twilight, Yelan e Kuki riceveranno le loro missioni storia ed eventi. Continua anche il Festival Irodori, mentre sarà disponibile anche l'evento "Core of the Apparatus", che vede i giocatori creare modelli di robot.

Nei prossimi giorni probabilmente MiHoYo condividerà anche trailer sulle abilità di questi due nuovi personaggi.

Fonte: GameRant