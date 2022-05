Genshin Impact ha incassato oltre $3 miliardi dalla sua uscita

Nuovi dati mostrano che Genshin Impact ha superato i 3 miliardi di dollari di spesa dei giocatori in tutto il mondo per le sue versioni mobile. Non una brutta somma per un gioco uscito solo a settembre 2020. Questo significa sostanzialmente che Genshin Impact guadagna circa $1 miliardo ogni sei mesi.

Queste cifre impressionanti provengono da Sensor Tower, con la società che afferma: "dopo la sua uscita, il titolo ha impiegato 171 giorni per generare il suo primo miliardo di dollari su dispositivi mobile, esclusa la spesa tramite negozi Android di terze parti".

"Ci sono voluti 195 giorni in più per accumulare un ulteriore miliardo di dollari, con il risultato che il titolo ha raccolto 2 miliardi di dollari solo nel primo anno. Genshin Impact ha superato il traguardo dei 3 miliardi di dollari 185 giorni dopo, il che significa che il gioco ha registrato entrate medie di 1 miliardo di dollari ogni sei mesi, rendendolo uno dei giochi per dispositivi mobile di maggior successo di tutti i tempi".

Oltre a questi dati, Sensor Tower ha svelato che Genshin Impact ha guadagnato il doppio nel Q1 rispetto al gioco Gacha leader, Lineage W.

La maggior parte delle entrate di Genshin Impact provengono dalla Cina, con il paese che ha generato $973,3 milioni (o il 30,7% della spesa globale) solo su iOS. Il secondo è il Giappone con il 23,7% delle entrate complessive. Poi al terzo posto ci sono gli Stati Uniti, con il 19,7%.

Sensor Tower sottolinea che, sebbene queste cifre suggeriscano che Genshin Impact sia un "successo globale", quasi il 70% della spesa totale dei giocatori proviene dall'Asia.

Fonte: Eurogamer.net.