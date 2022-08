Genshin Impact svela tutte le novità dell'update 3.0

Genshin Impact sta per ricevere il tanto atteso aggiornamento 3.0, come tanti fan del titolo richiedevano da tempo agli sviluppatori delll’action rpg free to play, miHoYo. Ad annunciarlo è l’azienda cinese stessa, con un elenco dei prossimi nuovi contenuti del titolo.

L’update introdurrà in primis un nuovo territorio chiamato Sumeru, la quarta nazione del gioco dopo Monstadt, Liyue e Inazuma. Sarà accompagnata da Archon Quest inedite e da nuove World Quest che arrichiranno l’insieme di missioni messe a disposizione dei giocatori.

L’aggiornamento includerà anche il nuovo e ultimo elemento: Dendro, che si accompagnerà a specifiche meccaniche di gioco e reazioni elementali, oltre a dare spazio a nuovi personaggi legati ad esso come Dendro Traveler, Tighnari, Dori e Collei, quest’ultimo ottenibile gratuitamente grazie ad un evento a tempo.

Il rilascio è previsto per il prossimo 24 agosto per tutte le piattaforme, e fornirà molti eventi che daranno la possibilità di ricevere delle Primogems gratis e nuovi materiali per l’ascensione degli eroi e per il potenziamento delle armi.