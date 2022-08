Gotham Knights è entrato in fase gold! La sua uscita in ottobre sembra ormai scolpita nella pietra

Benché CD Project Red ci abbia insegnato a non fidarci nemmeno dell'entrata nella fase gold, possiamo comunque tirare un sospiro di sollievo e felicitarci con WB Games per aver ultimato lo sviluppo principale di Gotham Knights.

Non è cosa da poco, visto che sarà dei pochi AAA ad arrivare quest'anno dopo l'epidemia di rinvii che ha portato molti publisher a pubblicare il loro titolo di punta nel 2023. Tutto il team sembra molto entusiasta ed è anche comprensibile visto che si tratta di uno dei lavori più stressanti, con scadenze da rispettare senza se e senza ma. Pena: grosse perdite economiche.

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉



The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh