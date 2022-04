GTA 5 su PS5 e Series X/S rimuove gli NPC transgender e i loro dialoghi caricaturali

GTA 5 (ma, per estensione, anche Rockstar Games in generale) ha da sempre attirato su di sé numerose critiche per svariati motivi: dalla più comune e blasonata rappresentazione della violenza in un videogioco, ad interazioni più personali (come quelle che hanno visto Lindsay Lohan scagliarsi a più riprese contro la casa degli Houser) fino a contenuti espliciti d'altra natura.

Fra questi contenuti c'era la rappresentazione di uno stereotipo, a lungo ritenuto offensivo, delle persone transgender: al centro di Los Santos era possibile trovare un bar, il Cockatoos, presso cui si radunano NPC transgender caricaturali, con tanto di linee di dialogo dedicate.

Proprio queste linee di dialogo sono state rimosse nell'ultima versione di GTA 5, quella per console di generazione corrente: su PS5 e Xbox Series X o S non si sentiranno le linee di dialogo di questi NPC, ma sembra che non possano neanche spawnare, nonostante il loro modello sia presente nel codice di gioco, al contrario delle linee di dialogo di cui sopra.

In new-gen GTAV/GTAO, Rockstar appear to have disabled the trans caricatures or “drag queens” from spawning outside Cockatoos. This could be following a plea from OutMakingGames last year. I hope this provides comfort to anyone who felt these NPCs depicted harmful stereotypes 🏳️‍⚧️ — Kirsty Cloud (@kirstycloud) April 8, 2022

Anche altre gag sono state rimosse, ad esempio il poster di una action figure che era detta avere “genitali intercambiabili”, scambiato con un altro poster. Questi cambiamenti potrebbero essere stati effettuati in seguito alla richiesta del gruppo Out Making Games, che chiedeva in una lettera aperta a Rockstar Games di rimuovere questo contenuto.

