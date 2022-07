GTA VI avrebbe 'cancellato' GTA IV e Red Dead Redemption Remaster

Un nuovo report afferma che Rockstar è completamente concentrata sullo sviluppo di Grand Theft Auto 6 e avrebbe accantonato un paio di progetti remaster.

Questa settimana, un insider di Rockstar che in passato ha fatto trapelare informazioni precise sui giochi dell'azienda, ha affermato che le rimasterizzazioni di GTA IV e Red Dead Redemption non sono più in programma.

Hanno inoltre affermato che la scarsa accoglienza riservata ai remaster di Grand Theft Auto: The Trilogy dello scorso anno potrebbe aver contribuito alla decisione di non portare avanti i progetti.

Kotaku ha poi confermato queste affermazioni. Citando fonti a conoscenza dei piani di Rockstar, afferma che lo studio ha accantonato, almeno temporaneamente, i remaster per concentrarsi completamente su GTA 6. Lo studio ha confermato a febbraio che "le attività sono in corso".

Le fonti di Kotaku sostengono che Rockstar spera che i fan si dimentichino delle rimasterizzazioni di GTA quando la società sarà pronta a lanciare il prossimo titolo della serie.

Sempre le stesse fonti, hanno anche detto che le rimasterizzazioni di Red Dead Redemption e GTA IV potrebbero essere rivisitate in futuro dopo l'uscita di GTA 6.

Rockstar ha pubblicato Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition nel novembre 2021, promettendo rimasterizzazioni moderne di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Tuttavia, l'attesissima raccolta è stata pubblicata con un numero significativo di problemi tecnici.

Rockstar si è successivamente scusata con i fan per lo stato del gioco e ha promesso una serie di aggiornamenti per migliorare la collection.

Nonostante i problemi al lancio, i dati condivisi a febbraio da Take-Two, proprietaria di Rockstar, indicano che il titolo ha venduto 10 milioni di copie.

Fonte: VGC.