GTA 6 'in arrivo tra due anni' secondo il report di Bloomberg

Rockstar Games è al lavoro sul prossimo gioco di Grand Theft Auto, che potrebbe presentare una donna latina in Vice City, ma quando uscirà il sequel del popolarissimo GTA V?

Secondo un rapporto di Bloomberg, la direzione ha "programmi in sospeso" per quanto riguarda la finestra di lancio di GTA 6, ma nulla è ancora bloccato. Le persone che hanno parlato con Bloomberg hanno detto che si aspettano che GTA 6 sia ad "almeno due anni di distanza". Ciò significa che l'uscita di GTA 6 potrebbe arrivare ad un certo punto nel 2024.

Ufficialmente, né Rockstar Games né la società madre Take-Two hanno annunciato una data di uscita per GTA 6, né nessuna delle due società ha nemmeno fornito una finestra o alcuna indicazione su quando il gioco potrebbe essere lanciato. Secondo Bloomberg, GTA 6 è in fase di sviluppo "in qualche modo" dal 2014, appena un anno dopo il lancio di GTA V avvenuto nel 2013.

Il rapporto afferma che lo sviluppo del titolo sta procedendo più lentamente di quanto alcuni sviluppatori si aspettassero. La pandemia ha causato rinvii nella produzione, ma un altro fattore che ha causato il rallentamento dello sviluppo è dovuto ai cambiamenti in Rockstar per aiutare a migliorare la cultura e le condizioni di lavoro. Inoltre, si dice che il dipartimento di progettazione sia stato ristrutturato per aiutare i lavoratori a evitare straordinari eccessivi.

Fonte: Eurogamer