GTA VI sembra ancora lontano e un insider parla di sviluppo 'turbolento'

Un noto insider di GTA 6 ha fornito ai fan un'idea di come sta procedendo lo sviluppo del prossimo gioco principale di Grand Theft Auto. Al momento, l'unica cosa certa su GTA 6 è che esiste all'interno di Rockstar, poiché lo studio ha confermato quest'anno che il progetto è in lavorazione.

E anche se ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere qualcosa di più sul tanto atteso gioco open-world, un nuovo report ha dipinto un quadro di ciò che sta accadendo internamente.

Secondo Tom Henderson, il lavoro su Grand Theft Auto 6 è attualmente in uno stato "molto turbolento". Anche se questo sarebbe normalmente un motivo di preoccupazione, Henderson ha continuato dicendo che lo sviluppo del gioco è turbolento per motivi "standard". In particolare, ha indicato come causa di questi problemi l'avvicendamento dei dipendenti di Rockstar e le continue difficoltà nello sviluppo del gioco che si sono verificate in seguito alla pandemia. In sostanza, i problemi che Rockstar sta affrontando sono quelli che stanno affrontando anche numerosi studi di tutto il mondo.

Oltre a fornire questo contesto, Henderson ha detto che si aspetta ancora che GTA 6 venga lanciato nel 2024 o nel 2025.

I still believe the game is releasing in 2024-2025.



I'm referring to turbulent because it hasn't been plain sailing just like with every other game in development during COVID etc. People leaving and what-not.