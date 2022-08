GTA Online rende miliardario un giocatore che entra dopo tempo nel suo account rubato

Il denaro è importante, anche in Grand Theft Auto. Questa non è solo la motivazione principale dei vari personaggi, ma anche di molti giocatori in GTA Online che possono poi acquistare beni inconcepibili. Quindi c'è chi “onestamente” si guadagna da vivere, chi imbroglia grazie all'hacking e chi si fa hackerare senza chiederlo a nessuno.

È proprio questo il caso di MoistWave, giocatore che ha condiviso la sua fortunata scoperta in rete. Il giocatore aveva perso l'accesso al suo account e aveva semplicemente smesso di giocare a GTA Online: solo di recente è riuscito a recuperare username e password, prima di rendersi conto che il suo account era stato violato.

Tuttavia dopo essere riuscito ad entrare nel suo account ha scoperto miliardi di chip del Casino di gioco che lo hanno reso abbiente in poco tempo. "Onestamente, non so cosa sia successo quando il mio account è stato violato. Non mi ero accorto dell'hack poiché non ero più attivo nel gioco: l'ho visto quando ho dovuto resettare la mia password e ho visto anche che l'email collegata al mio account era stata modificata. Da quando ho recuperato il mio account, è tutto a posto" afferma.

Hackerare il conto di un altro giocatore per metterci soldi, può sembrare assurdo. Eppure, la tecnica viene spesso utilizzata per entrare in un altro account con l'hacking bloccando così l'accesso dell'utente principale.

MoistWave ammette che Rockstar non lo ha bannato in alcun modo, e anche dopo aver recuperato il suo personaggio, il suo conto in banca è rimasto com'era. Un lieto fine per questo giocatore, non trovate?

Fonte: PCGamesN