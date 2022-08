GTA V ha guadagnato 7,68 miliardi di dollari dal giorno del lancio

Take Two oggi ha pubblicato le previsioni di bilancio del primo quadrimestre del 2023, dove ha riportato gli introti che GTA V ha fin’ora sviluppato. Stando a quanto scritto nel report, il gioco ha guadagnato ben 7,68 miliardi di dollari dal suo lancio nel 2013.

Il report sottolinea come il titolo abbia guadagnato 202 milioni di dollari nell’ultimo quadrimestre ed è tornato agli introiti standard registrati nel periodo pre-pandemia, com’era prevedibile. Nonostante il calo, i guadagnai sviluppati da un titolo uscito nove anni fa sono ancora impressionanti. Questo è dovuto sicuramente al successo della saga e al grande supporto che il gioco ha ricevuto negli anni. Nonostante ora Rockstar si stia concentrando soprattutto sullo sviluppo di GTA 6, questo non toglie affatto forza ad un titolo che grazie ad una community sviluppata, ai tanti contenuti caricati negli anni e agli eventi periodici, ha sviluppato un fatturato che mai si era visto nel campo videoludico, che ha fatto scuola per molte aziende che stanno cercando di imitarne il modello.

Fonte: TWeaktown