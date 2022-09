Harvestella ha una demo ed è subito disponibile sul Nintendo eShop!

Al Nintendo Direct c'è spazio anche per la demo di Harvestella, l'action adventure un po' particolare in cui si dovrà anche coltivare per progredire.

Il titolo arriverà ufficialmente il 4 novembre di quest'anno ma appunto, nel frattempo potrete giocarlo attraverso una demo che, molto importante, conserverà i vostri progressi da portare nel gioco completo.

Questa la sinossi:

"Mentre ti occupi della tua fattoria nel tranquillo villaggio di Lethe, la stagione della morte sopraggiunge di continuo, minacciando di distruggere tutto. Attraversa il mondo e metti fine alla calamità in questo gioco di ruolo e simulazione. Una demo con i giorni iniziali della prima stagione della tua fattoria sarà disponibile da oggi nel Nintendo eShop. I dati di salvataggio di questa demo potranno essere importati nel gioco completo."