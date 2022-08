Harvestella, l'RPG di Square Enix ispirato a Stardew Valley in nuovi dettagli

Square Enix ha aggiornato il sito Web ufficiale di Harvestella, il suo prossimo gioco di ruolo agricolo e di simulazione di vita, con nuovi screenshot e dettagli di gioco.

Oltre alle informazioni sull'agricoltura, la pesca e le meccaniche di relazione del gioco, il sito Web presenta una serie di nuove immagini che ritraggono Nemea Town, la città della primavera.

Una delle quattro località principali che i giocatori visiteranno in Harvestella sarà appunto Nemea. Situata vicino al Seaslight of Spring, i fiori sbocciano tutto l'anno in città. La serie di missioni della città ruota attorno a un grande e misterioso uovo che appare in Seaslight of Spring. Lì, i giocatori possono incontrare personaggi come Asyl e Istina, un'insegnante dell'orfanotrofio della città.

I giocatori possono quindi aumentare il loro livello di relazione con i personaggi attraverso le missioni. Migliorare il vostro rapporto con i personaggi può sbloccare nuove abilità di combattimento, oltre a fornire oggetti premio.

Inoltre, Square Enix ha rivelato il tipo di lavoro Skylancer, che si concentra su attacchi fisici ad ampio raggio. Descrive inoltre in dettaglio le meccaniche di agricoltura e pesca del gioco. Come con la maggior parte dei giochi di ruolo agricoli, i giocatori avranno accesso a raccolti sia tutto l'anno che stagionali. I raccolti primaverili includeranno pomodori, pesche e fragole. Insieme al pesce catturato in vari punti di pesca, i giocatori possono scegliere di usarli in cucina, elaborarli per realizzare prodotti più costosi o venderli per soldi.

Harvestella arriverà su Nintendo Switch e PC tramite Steam il 4 novembre 2022.

Fonte: Gematsu