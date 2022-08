Hogwarts Legacy: un video e nuove immagini sul videogioco di Harry Potter trapelano online

Tra i grandi giochi ancora in uscita quest'anno 2022, Hogwarts Legacy occupa un posto di prima scelta: è semplicemente uno dei titoli su cui si basano più aspettative grazie alle sue promesse di un mondo aperto a Hogwarts.

In questo gioco le persone saranno in grado di creare il proprio studente grazie ad un editor avanzato e di scegliere la propria casa. In seguito si potranno seguire le lezioni di magia e fare molto altro. Il problema è che a parte lo State of Play che gli è stato dedicato mesi fa, la Warner Bros ha comunicato ben poco del suo futuro gioco.

Fortunatamente, sono appena emersi alcuni nuovi media, che provengono dall'evento Autodesk in cui il gioco ha fatto una piccola apparizione. Innanzitutto, abbiamo un filmato in cui il nostro protagonista e il suo compagno cercano di salvare un ippogrifo.

Questa stessa presentazione si è concentrata anche sull'editor dei personaggi, che ci consentirà semplicemente di creare e modificare l'aspetto del nostro mago o maga. Dovrebbero essere disponibili molte personalizzazioni e lo stesso varrà per gli outfit che sono stati brevemente mostrati.

Per adesso Hogwarts Legacy non ha ancora una data di uscita precisa (anche se l'artbook potrebbe averla svelata) ma dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Fonte: VGC