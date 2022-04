Kingdom Hearts 4 annunciato ufficialmente da Square Enix per il 20esimo anniversario!

Come un fulmine a ciel sereno, Square Enix ha annunciato ufficialmente Kingdom Hearts 4 all'interno di un evento dedicato al ventesimo anniversario del franchise. Un trailer mostra varie cose, ma non la data di uscita, che presumibilmente verrà rivelata in seguito, né le piattaforme su cui sarà disponibile: tempo al tempo, dunque.

Kingdom Hearts 3 è stato rilasciato solo tre anni fa, mentre il secondo capitolo nel 2005: strano, forse, per i fan trovarsi un capitolo principale a così poco tempo dal precedente, visto l'enorme lasso di tempo che è passato fra il 2005 e il 2019 - condito, comunque, da svariati capitoli di intermezzo e spin-off.

Il trailer mostra un Sora più attempato (o forse solo più realistico?) e un ambiente urbano. Si vedono poi anche i fedeli Pippo e Paperino verso la fine, i quali non sembrano proprio rassicurati da qualcosa che hanno avvistato prima che lo schermo diventi nero e lasci spazio al testo che conferma lo sviluppo.

Inoltre, durante l'evento è stato annunciato anche Kingdom Hearts: Missing-Link, che sembra essere un titolo più modesto, oltre che apparentemente un prequel.

Square Enix aveva già confermato che il terzo capitolo segnava la fine di un arco narrativo, non dell'intero franchise, e Kingdom Hearts 4 infatti riprenderà alcuni archi presenti in altre produzioni, come Kingdom Hearts χ, partendo dal finale cliffhanger di Kingdom Hearts 3.

Siete contenti dell'annuncio? Cosa vi aspettate dalla prossima avventura di Sora e co.?

Fonte: Venturebeat