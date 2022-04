Kingdom Hearts 4 avrà una feature molto richiesta dai fan di lunga data della serie

Dopo l’annuncio praticamente a sorpresa di Kingdom Hearts 4, il creatore della serie Tetsuya Nomura ha rivelato altri dettagli su ciò che sarà il prossimo capitolo principale della ventennale serie di Square Enix.

Nel corso dell’intervista, Nomura ha menzionato dei cambiamenti di gameplay e si è soffermato su una feature che i fan richiedono a gran voce, scomparsa dopo Kingdom Hearts 2: il comando di reazione. Ci sarà anche un nuovo comando di costruzione che i giocatori saranno in grado di utilizzare, anche se maggiori dettagli su di esso verranno rivelati in futuro.

The male voice narration during KH4 (and ML) trailer is a character we already know, but first time hearing the voice. (I think Nomura said at the event that it's not Brain)