Kingdom Hearts IV: Sora non può che esserne il protagonista per Nomura

L'annuncio di Kingdom Hearts IV è stato sicuramente sorprendente e c'è grande curiosità di vedere come si dipaneranno gli eventi dopo il terzo capitolo. Con tutta la mole di personaggi presenti all'interno del franchise però, a qualcuno è venuto il dubbio se lo storico protagonista Sora, lo sarebbe stato anche in questo sequel.

Inutile dire come non ci siano altri candidati in merito, soprattutto quando si parla di capitoli principali e a confermarlo è lo stesso Tetsuya Nomura, in un intervista rilasciata a Game Informer.

"Per quanto riguarda gli spin-off, abbiamo avuto personaggi principali che non erano Sora, ma in termini di serie principale, penso che Sora sia in realtà l'unico vero candidato per il ruolo di personaggio principale. Se Sora non fosse più il protagonista, sento che ciò indicherebbe la fine dei titoli numerati. È fondamentale per la serie."

Essendo Kingdom Hearts IV un nuovo principio di saga, diviene chiaro come Sora ne sarà protagonista per ancora molto tempo.

Fonte: GameInformer