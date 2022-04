Kojima Productions 'continuerà ad essere' uno studio indipendente, parola di Hideo Kojima

Le acquisizioni sono un argomento molto caldo in questi giorni, soprattutto con Microsoft che sta acquisendo Activision-Blizzard e con Sony che ha acquisito Bungie.

Ci sono state anche alcune voci sull'acquisizione di Kojima Productions, lo studio che ha sviluppato Death Stranding.

La recente aggiunta del titolo sul banner ufficiale di PlayStation Studios (che il creatore Hideo Kojima ha twittato) ha davvero dato il via ai rumor su una potenziale acquisizione.

Tuttavia, Kojima sostiene che lo studio è indipendente. In un tweet attraverso il suo account Twitter inglese, Kojima ha detto:

"Mi dispiace per il malinteso, ma Kojima Productions è stato e continuerà ad essere uno studio indipendente".

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

I'm sorry for the misunderstanding, but KOJIMA PRODUCTIONS has been and will continue to be an independent studio. https://t.co/2M0n4ogRaa