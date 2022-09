Lies of P in nuovi video gameplay tra abilità, combattimenti e boss fight

Lies of P, l'imminente Souls-like di Neowiz, ha ricevuto parecchi filmati alla Gamescom 2022. Tuttavia, lo sviluppatore ha recentemente pubblicato 40 minuti di gameplay della Director's Cut. Inoltre, anche il canale YouTube di IGN ha pubblicato 38 minuti di gameplay. Tutti i video sono visibili più in basso.

Partendo da una stazione ferroviaria abbandonata, Pinocchio si imbarca alla ricerca del signor Geppeto, da qualche parte in città. Ma è più facile a dirsi che a farsi, con vari automi e altri nemici in agguato. Pinocchio cerca ancora di diventare umano, ma si imbatterà in missioni diverse che possono influenzare la storia a seconda delle bugie che racconta.

Il filmato di gameplay in due parti mostra un'altra sezione del combattimento, che prende più di qualche spunto da Bloodborne. Oltre a creare armi diverse da pezzi di ricambio, Pinocchio può anche scambiare parti del corpo per ottenere abilità diverse (tra cui un braccio che scarica elettricità). Sono state rivelate anche due boss battle.

Lies of P uscirà nel 2023 su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Il titolo sarà lanciato al day one su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamingbolt.