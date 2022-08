Lies of P consiglia già i requisiti minimi e per goderselo al massimo su PC, per vedere il nuovo Pinocchio a 4K

Lies of P è ormai divenuto uno dei titoli più attesi del prossimo anno, conquistando un po' tutti anche alla Gamescom, vincendo ben tre premi tra "Best Action Adventure Game", "Best Role Playing Game" e "Most Wanted Sony PlayStation Game". Bisognerà attendere ancora un po', dato che il suo arrivo è dato per il 2023, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Ma cosa più importante, arriverà dal day one su Game Pass.

Non manca ovviamente anche l'approdo su PC, con Lies of P che non si presenterà esoso in termini di requisiti. Neowiz ha infatti comunicato i requisiti minimi e consigliati per farlo girare al meglio su questi sistemi:

Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: Versione 12

Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6700 / NVIDIA GeForce RTX 2060

DirectX: Versione 12

Tra nuovi processori e schede video in uscita in questo periodo, potrete prepararvi al meglio.

Fonte: PCGamesN