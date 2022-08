Lies of P ha un nuovo video gameplay di 11 minuti che fa ricordare a tutti quanto ci manca Bloodborne

Abbiamo già avuto modo di ammirare Lies of P, il souls like ispirato chiramente a Bloodborne nelle sue atmosfere e che narra le vicende di un Pinocchio molto diverso da quello che siamo abituati a vedere. Neowiz si è solo liberamente ispirato al racconto di Collodi, per cui ha potuto dare vita a qualcosa di estremamente unico.

Il nuovo gameplay ci porta appieno nella cittadina protagonista e complice l'illuminazione è difficile non notare qualcosa di familiare. Tuttavia, Lies of P sembra un prodotto molto concreto e con una forte personalità, che gli ha valso già tre premi alla Gamescom di questi giorni.

La particolarità del combat system risiede nel suo braccio protesico che in modo simile a quanto avveniva in Sekiro, è possibile modificare per avere effetti diversi a seconda delle situazioni: può ad esempio colpire con scariche elettriche, essere usato come lanciafiamme o perfino come cannone, ma sicuramente ci saranno altri elementi che ancora non abbiamo modo di vedere.

Questo perché Lies of P arriverà soltanto nel 2023, su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.