Lies Of P, il soulslike che incontra Pinocchio in nuovissimi dettagli

In queste ore si sta svolgendo lo showcase di Microsoft: la società ha svelato la data di uscita dell'update di Microsoft Flight Simulator che aggiungerà elicotteri ed alianti, ma le sorprese non sono di certo finite.

In questi minuti durante la diretta sono arrivati come ospiti gli sviluppatori di Lies of P e sono stati svelati ulteriori dettagli sul soulslike ispirato a Pinocchio. Innanzitutto scopriamo che la storia di Pinocchio è stata scelta perché nota a molti e in questo caso aiuterà a far conoscere il nome degli sviluppatori in tutto il mondo. Il team ha adorato gli aspetti più profondi di Pinocchio, riportandoli in Lies of P sotto forma di un ambiente più adulto.

I personaggi che si vedono alla fine del trailer fanno parte della "Black Brotherhood" e danno la caccia al protagonista. Il team afferma inoltre che ci saranno tante armi da utilizzare e che potranno essere combinate per un gameplay personalizzato. Le bugie avranno un grande impatto sul gioco e i giocatori rimarranno a bocca aperta nel vedere fino a dove porteranno le loro scelte. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla video intervista.

Lies of P arriverà nel 2023, su PC, Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su Game Pass al day one.