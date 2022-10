Lies Of P: rivelata la durata del soulslike ispirata a Pinocchio che arriverà anche su Game Pass

Uno dei titoli più attesi del prossimo anno, in mezzo ovviamente a Final Fantasy XVI e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e chi per loro, è Lies of P, capace di ritagliarsi il suo spazio nelle varie conferenze estive.

Il soulslike ispirato a Pinocchio, arriverà solo nel 2023 ma abbiamo avuto modo di vederlo in diversi minuti di gameplay, cosa che ne ha confermato le apparenti qualità, non solo visive. Ora sappiamo anche quanto durerà l'avventura grazie a un'intervista rilasciata dal director del gioco Choi Ji-Won.

Lies of P durerà circa 30 ore per quanto riguarda la storyline principale, ma potrebbe arrivare anche a 60 qualora si esplorasse tutto ciò che ha da offrire il titolo, comprese quest secondarie. Queste ore verranno però ulteriormente espanse, visto che sono previsti anche una serie di DLC che usciranno post lancio.

Una durata più che adeguata dunque, sperando siano tutte ore di qualità.

