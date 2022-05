Mario Strikers: Battle League Football in un nuovo gameplay trailer tra modalità, feature e molto altro

L'annuncio a sorpresa di Nintendo di Mario Strikers: Battle League ha entusiasmato i fan del franchise quando l'ultimo gioco di calcio di Mario è stato confermato durante il Nintendo Direct di febbraio. Con una rinascita dei titoli sportivi di Mario su Wii tra Mario Tennis Aces nel 2018 e Mario Golf: Super Rush dell'anno scorso, il franchise di Mario Strikers è stato fortemente richiesto dai fan con l'ultimo titolo della serie uscito quasi quindici anni fa. Ora, in vista del lancio del nuovo gioco, Nintendo ha fornito ai fan una panoramica su cosa aspettarsi dall'attesissimo titolo.

Nel corso dei mesi successivi alla rivelazione di Mario Strikers: Battle League, Nintendo ha già stuzzicato i fan con molti dettagli sul gioco. Battle League introdurrà diverse nuove funzionalità nel franchise di Mario Strikers, non solo aggiungendo equipaggiamento intercambiabile per consentire ai giocatori di personalizzare le loro build per i loro personaggi preferiti, ma anche nuovi "Hyper Strikes" che consentono ai giocatori di tirare fuori fantasiosi "colpi" per fare più punti. L'ultimo gameplay trailer di Nintendo offre ai fan un tuffo nelle nuove funzionalità e nei nuovi modi di giocare in Mario Strikers: Battle League.

L'overview trailer condivide una miriade di dettagli su Mario Strikers: Battle League, immergendosi nelle nuove meccaniche e modalità presenti nel gioco. Oltre a funzionalità come equipaggiamento e Hyper Strikes, Battle League introdurrà "Team Tackles" che consentirà ai giocatori di dare una spinta ai propri compagni di squadra sul campo e affrontare i giocatori avversari. Il trailer mostra anche alcuni dei tiri Hyper Strike con mosse speciali che faranno segnare ai giocatori due punti facendo un gol.

La seconda metà del trailer descrive in dettaglio i molti modi in cui i giocatori potranno giocare a Mario Strikers: Battle League. Oltre alle partite standard per giocatore singolo, il gioco supporterà fino a otto giocatori nelle sue partite locali. Le partite online consentiranno a due giocatori di fare squadra. Battle League introduce anche il campionato online "Strikers Club" con un massimo di 20 giocatori che possono formare e unirsi a un club, gareggiando in stagioni classificate online sia come club che in solitaria. I proprietari dei club potranno anche personalizzare le divise delle squadre e gli stadi.

Mario Strikers: Battle League uscirà il 10 giugno per Nintendo Switch.

Fonte: Gamerant.