Marvel's Spider-Man 2 inizia le sessioni di motion capture, lo rivela l'attore che interpreterà Venom

Marvel's Spider-Man è stato un incredibile successo per Sony, vendendo praticamente venti milioni di copie in tutto il mondo solo nelle versione PlayStation 4. L'approdo su PlayStation 5 e l'arrivo del DLC dedicato a Miles Morales ne ha sicuramente aumentato i numeri, segno che la passione per l'Uomo Ragno non passa mai di moda.

L'attesa è ora tutta per il secondo capitolo, presentato con un piccolo trailer che ha mandato su di giri tutti i fan, visto dell'ingresso in campo di Venom. Proprio l'attore che lo interpreterà, Tony Todd, ha dato una buona notizia su Twitter, annunciando l'inizio delle sessioni di motion capture.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Che Venom vedremo nel gioco? Difficilmente lo vedremo come assassino brutale o come "amichevole simbionte di quartiere", come proposto da Sony in veste cinematografica. Ricordiamo inoltre che nel secondo capitolo, Miles Morales avrà grande spazio, cosa che suggerirebbe l'utilizzo di entrambi gli Spider-Man in diverse sessioni di gioco. Non resta che attendere ulteriori dettagli.