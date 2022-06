Midnight Fight Express ha una data di uscita, disponibile una demo per l'adrenalinico action

Midnight Fight Express è caratterizzato da una violenza brutale e da personaggi con maschere di animali, che hanno suscitato paragoni con Hotline Miami. Tuttavia, se si supera questo paragone, il gioco sembra abbia molto di più da offrire. E' stato condiviso un nuovo trailer per il titolo, che fornisce anche notizie sulla data di uscita e su una demo giocabile.

"Un eroe inaspettato emerge nella notte più buia della città", si legge nella descrizione ufficiale. "Siete Babyface, un ex membro della malavita attirato nuovamente nella "vita" da un misterioso drone AI. La tua missione è contro le probabilità impossibili: Combattere per tutta la città prima dell'alba e impedire che la città venga conquistata dai criminali".

"Impegnatevi in un brutale e ipercinetico balletto di risse, utilizzando ogni strumento ambientale e tecnica di combattimento di strada a vostra disposizione. Aumentate le vostre abilità per sconfiggere l'assalto crescente di balordi, compari e signori del crimine".

Midnight Fight Express uscirà il 23 agosto, ma non c'è bisogno di aspettare per scoprire come si gioca. Una demo è stata pubblicata su Steam contemporaneamente alla diffusione del trailer durante il Summer Game Fest e rimarrà disponibile anche durante lo Steam Next Festival della prossima settimana. È possibile ottenere la demo dalla pagina Steam di Midnight Fight Express.

Fonte: Rockpapershotgun.