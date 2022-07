MultiVersus dà il benvenuto a LeBron James e Rick & Morty

Warner Bros ha annunciato i prossimi tre personaggi che arriveranno nel picchiaduro all-star MultiVersus, inclusa la superstar del basket LeBron James.

Si tratta della recente versione cinematografica di Space Jam: A New Legacy del personaggio che arriverà nel gioco a partire da domani 26 luglio. Naturalmente, essere una star del basket significa che le sue mosse sono tutte incentrate sullo sport, comprese schiacciate e altro ancora.

L'iconico giocatore non sarà l'unica aggiunta, ovviamente. Il duo di fantascienza Rick & Morty arriverà entrambi come nuovi personaggi individuali come parte della prima stagione del gioco. Morty arriverà per primo, all'inizio della stagione, il 9 agosto. Apparentemente si concentrerà su proiettili e contromosse tra cui granate e una capacità di lanciarsi contro i suoi nemici. Suo nonno, lo scienziato nichilista Rick Sanchez, arriverà più avanti nella stagione, con una pistola portale e la capacità di evocare i Meeseeks. Per questo personaggio non c'è ancora una data di uscita.

What do Lebron and Rick & Morty have in common? They're both joining #MultiVersus! Lebron swings in July 26th, and Rick & Morty arrive in Season 1. #SDCC pic.twitter.com/XHYAWPijhy — MultiVersus (@multiversus) July 22, 2022

La notizia arriva mentre MultiVersus si prepara ad aprire le porte della sua beta a tutti. La scorsa settimana è stata aperta a coloro che in precedenza hanno giocato alla closed alpha e a coloro che hanno ricevuto un codice da Twitch. Tutti gli altri potranno unirsi quando MultiVersus lancerà la open beta domani, 26 luglio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Fonte: The Verge